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Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar (57), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bursa Valiliği taziye mesajı yayımladı.

BURSA Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar (57) geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

2025 yılından bu yana Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tuncay Bayraktar, dün geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 1969 yılında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde doğan ve Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında mesleğe gümrük muayene memuru olarak başlayan Bayraktar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI

Mehmet Tuncay Bayraktar'ın vefat haberinin ardından Bursa Valiliği'nden taziye mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz Mehmet Tuncay Bayraktar vefat etmiştir. Kıymetli Bölge Müdürümüzün vefatı, bizleri ve çalışma arkadaşlarını derinden üzmüştür. Merhum Mehmet Tuncay Bayraktar'a Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekanı cennet, makamı ali olsun"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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