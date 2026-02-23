Haberler

Yaylada gezen yılkı atları görüntülendi

Güncelleme:
Bursa'nın Uludağ yamaçlarındaki Ömeraltı Yaylası'nda orman muhafaza ekipleri tarafından görüntülenen yılkı atları, doğanın gerçek sahipleri olarak kış güneşinin altında sergiledikleri özgürlük koşusuyla dikkat çekti.

BURSA'da Uludağ'ın yamaçlarındaki yaylada gezen yılkı atları, orman muhafaza ekipleri tarafından görüntülendi.

Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Ömeraltı Yaylası'nda dolaşan yılkı atları, kameraya yansıdı. Devriye görevindeki orman muhafaza ekipleri tarafından çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Ömeraltı Yaylası'nda Özgürlük Koşusu. Bursa'nın zirvelerinde sessizliği bu kez toynak sesleri bozdu. Orman muhafaza ekiplerimiz devriye görevindeyken, daha önce sadece fotokapanlardaki karelerden bildiğimiz o gizemli misafirlerle karşılaştı. Yılkı atları, tüm kalabalığıyla kış güneşinin altında kendilerini göstererek doğanın gerçek sahipleri olduklarını bir kez daha hatırlattı" mesajıyla paylaşıldı.

Haberler.com
500

