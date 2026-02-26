Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili davada sanıklar ev hapsiyle tahliye edildi

Uludağ'da geçen yıl milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ile annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma basına kapalı gerçekleştirildi.

Duruşmada tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ile Tekin D, savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D'nin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanıkların 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti

Uludağ'daki bir otelde geçen yıl 27 Mart'ta çıkan yangın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında oteli işleten firma sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. ve Mert Kaan Ç. tutuklanmış, ilerleyen süreçte Eren T. ve Mert Kaan Ç. tahliye edilmişti.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgede çıktığı, bu alanın sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu belirtilmişti.

Yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edilen iddianamede, FB Usta firmasının eylemleri ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtilmişti.

İddianamede, "tesisin bütünlüğüne dair mevzuatta belirtilen asgari tedbirleri alma ve aldırma yükümlülüğü üzerinde bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı" tespiti yer almıştı.

Sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, yangında kusuru bulunmadığı belirlenen Ahmet İ, Eren T, Mehmet Faruk Ç, Mert Kaan Ç, Rafet Alpan Y, Tekin K. ve Zeynep T. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.