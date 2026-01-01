Uludağ'da kayak pistlerinde yeni yıl yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor. Kar kalınlığının 57 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, yeni yılın ilk gününde hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 10, en düşük sıfırın altında 14 derece olarak, kar kalınlığı ise 57 santimetre olarak ölçüldü. Soğuğa rağmen otellerde konaklayanlar ve günübirlik gelenler, pistlerde ve telesiyejlerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

'KONYA'DAN ULUDAĞ'A KAYMAK İÇİN GELDİM'

Tatilciler, yılbaşını geçirmek için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Eskişehir gibi çevre illerden Uludağ'a gelirken, Konya'dan kayak yapmak için geldiğini belirten Cevdet Özkan, "Konya'dan Uludağ'a kaymak için geldim. İlk defa geldiğim Uludağ gerçekten çok güzeldi. Yılbaşına burada girdik. Eğlenceli vakit geçirdik. Pistler şu an kalabalık, biz de şu anda başka bir piste geçeceğiz" dedi.

GENEL DOLULUK ORANI YÜZDE 40'TA KALDI

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki bazı otellerde, yılbaşı için rezervasyonlar yüzde 100 seviyesine ulaşırken, son gün iptal edilen rezervasyonlar nedeniyle genel doluluk oranı ise yüzde 40 seviyesinde kaldı.