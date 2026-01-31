Haberler

Uludağ'da telesiyej arızalandı; tatilciler metrelerce yükseklikte mahsur kaldı / Haber eklendi

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan tatilcileri kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri harekete geçti. Ekipler, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da bazı tatilciler, arızalanan telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, tatilcileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren telesiyejde, saat 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Telesiyejin durması nedeniyle bazı tatilciler, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İhbarla bölgeye JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Uludağ'da telesiyej arızasının ardından, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar başladı. JAK ekipleri tarafından merdiven ve istasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haber: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
