İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uludağ'da telesiyejde mahsur kalanlara ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası nedeniyle mahsur kalan 51 kişinin başarılı bir şekilde kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları için bölgeye 96 personel ve 26 araç sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası nedeniyle mahsur kalan 51 kişinin kurtarılarak güvenli bölgeye alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası olduğunu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alındığını anımsattı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel ile 26 ekipman ve araç sevk edildiğini belirten Yerlikaya, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek için Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekibin de görevlendirildiği kaydetti.

Mahsur kalanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Büyük bir gayret ve özveriyle kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
