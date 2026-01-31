Haberler

Uludağ'da Telesiyej Arızası: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Uludağ'da meydana gelen telesiyej arızası sonrası mahsur kalan kişilerin kurtarılması için JAK ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, merdiven ve istasyon kurarak bölgeye ulaşım sağladı. Kurtarma faaliyetleri titizlikle devam etmektedir.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Uludağ'da telesiyej arızasının ardından, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar başladı. JAK ekipleri tarafından merdiven ve istasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
