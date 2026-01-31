Uludağ'da Telesiyej Arızası: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı
Uludağ'da meydana gelen telesiyej arızası sonrası mahsur kalan kişilerin kurtarılması için JAK ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, merdiven ve istasyon kurarak bölgeye ulaşım sağladı. Kurtarma faaliyetleri titizlikle devam etmektedir.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Uludağ'da telesiyej arızasının ardından, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar başladı. JAK ekipleri tarafından merdiven ve istasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel