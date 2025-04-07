Uludağ'da Nisan Ayında Kar Yağdı
Bursa'nın Uludağ zirvesinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisiyle Nisan ayı içerisinde kar yağıyor. Hava sıcaklığı 1 derece, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığı ise 1 santimetreye ulaştı.
Nisan ayında Uludağ'a kar yağdı
BURSA - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Bursa'da, Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Bursa'da etkisini gösterdi. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Uludağ'ın zirvesinde etkili oldu. Her yerin beyaza büründüğü Uludağ'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, hissedilen ise eksi 6 derece olarak açıklandı.
Kar kalınlığı meteoroloji tarafından 1 santimetre olarak ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel