BURSA (İHA) - Uludağ'da kar keyfi yaşamak isteyenler için iglo ve kütük evler misafirlerini bekliyor

BURSA Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da lüks oteller sezonu kapatsa da kütük ve iglo evleri yerli ve yabancı turistlere farklı tecrübe sunuyor. Kar kalınlığının 97 santimetre olduğu Uludağ'da vatandaşlar beyaz güzelliğin keyfini çıkarıyor.

Dünkü kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 88 santimetreden 97 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kış sezonu kapanmış olsa da, Nisan ayında yağan kar herkesin yüzünü güldürdü. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Uludağ'a çıkıp karın keyfini de çıkarmayı ihmal etmiyor. Zirvede kalacak otel bulamayanların tercihi ise, Çobankaya'daki iglo ve kütük evler oluyor. Yaz ve kış mevsiminde, kütük evler, Ramazan ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 1 metre karın kaldığı Uludağ'da sakin bir tatil yapmak isteyenler, çam ağaçlarının altında unutulmaz bir kış tatiline devam edebiliyor.

Yaklaşık 4 ay önce yapılan iglo ev ise, halen aynı ihtişamıyla ayakta durması dikkat çekti. Buzdan evin içinde konaklayan misafirler uyku tulumlarıyla uyurken, herhangi bir ısınma sistemi olmamasına rağmen sıcaklık dışarıya göre 7 derece daha yüksek olarak ölçülüyor. Buzdan evler misafirlere bungalov evlerle birlikte kiralanıyor. Farklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirler isterlerse bungalov evlerde kalıyor ya da iglo evlerde geceleyebiliyor.

Halen kışın bitmediğini ifade eden Kanina Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Aslında bu mevsimde yağan kar, Uludağ için sürpriz değil. Sezon bitti psikolojisiyle bütün işletmeler kapattı. Anacak biz, orman evleri olarak halen tesisimizi açık tutuyoruz. Şu an Ramazan ayı ile de birleşince misafirlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Farklı deneyimler yaşamaları için iglo evleri de inşa etti. Tamamen buzdan yaptığımız evler, halen erimeden bugüne kadar geldi. Çocuklu aileler ve oruç tutan misafirlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Bizim otelin tesisinde gelen misafirlerimize iftar yemeği de sunuyoruz" dedi.

Dört mevsim açık olan ve 3 kişinin konaklayabileceği bir orman evinin fiyatı gecelik bin 500 liradan başlıyor.