Haberler

Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı.

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'da, kayak sezonu bitti.

Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla Uludağ'ın etekleri ve zirvesi tekrar beyaza büründü.

Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor.

"İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz"

Uludağ'daki Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, bu yıl kış sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

Özellikle sömestir tatilini tam dolulukla geçirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:

"Hem yerli hem yabancı misafirlerle güzel bir sezon geçirdik. 2019 senesinden beri buradayım. Mayıs ayında daha önce kar yağmıştı ama çok gelip geçici bir kardı. Şu anda 1 metreye yakın kar var. İlk defa mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz. Biz de şaşırdık aslında ama hem buraya gelen misafirler için hem de bizler için iyi oldu."

Özenoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla rezervasyonlarda hareketlilik görüldüğünü dile getirerek, "Kar yağışıyla beraber telefonlarımız çalıyor ama o döneme kalır mı bilmiyoruz. Kar yağışı insanları heyecanlandırdı." dedi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dursun Özbek 4 ismi 'Güle güle' dedi! Yeni sezonda yoklar

Özbek 4 ismi "Güle güle" dedi! Yeni sezonda yoklar
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti