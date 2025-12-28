Haberler

Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu

Uludağ'da hafta sonu, tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği pistlerde hareketlilik yaşanıyor. Günübirlikçiler, telesiyejlerden yararlanarak karın tadını çıkarıyor ve kayak öğreniyor. Hava sıcaklıkları sıfırın altında ölçülürken, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler, pistte kızakla kayıp kar topu oynadı.

Havanın güneşli olmasıyla otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, telesiyeje binerek manzaranın keyfini çıkardı.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu zirvede, öğleden sonra ise yoğun sis ve kar yağışı etkisini gösterdi.

Uludağ Milli Parkı gişelerinde ise araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri de araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
