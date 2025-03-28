Uludağ'da Ayı İş Yerine Girdi
Uludağ Sarıalan'da bir iş yerinin camını kıran ayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşletmeci sabah saatlerinde iş yerinin zarar gördüğünü fark edince kameraları inceledi.
Uludağ'da bir iş yerinin camını kırıp içeriye giren ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan'da, sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmeci camların kırılıp masaların devrildiğini görmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda, bir ayının yoldan geçen araçtan korkarak camı kırıp iş yerine girdiği ve masa ve sandalyeleri dağıttığı görüldü.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel