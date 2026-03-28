Ülkü Ocakları, İzmir'deki ilkokulu yenileyerek öğrencilere destek sağladı

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca, Menderes ilçesindeki ilkokulun sınıfları boyandı, tuvaletleri onarıldı, sıra ve kapıları yenilenerek öğrencilere malzeme desteği sağlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitime destek seferberliği kapsamında Şaşal Mahallesi'ndeki Yeni Şaşal İlkokulu'nda çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma çerçevesinde sınıflar boyandı, tuvaletler onarıldı, sıra ve kapılar ile elektrik aksamı yenilendi.

Öğrencilere kırtasiye malzemeleri, akıl ve zeka oyunları, tablet, spor ekipmanları ile hijyen setleri dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Kılıç, eğitimin milli sorumluluk olduğunu belirtti.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydeden Kılıç, "Ülkü Ocakları olarak yalnızca şehir merkezlerinde değil ihtiyaç duyulan her noktada eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çalışma, teşkilatımızın gönüllülük esasına dayanan hizmet anlayışının bir tezahürüdür. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, yaptığımız tüm çalışmaların en kıymetli karşılığıdır." ifadelerini kullandı.