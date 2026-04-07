Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tadilat yaptıkları okullarda çocuklara "püskevit" ikram etti

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim şartlarını iyileştirmek amacıyla tadilat gerçekleştirdi ve öğrencilere çeşitli yardımlar sundu.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Eğitime Destek Seferberliği" kapsamında kırsal bölgelerdeki 10 okulda tadilat ve fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılırken çocuklara da "püskevit" ikramında bulunuldu.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Eğitime Destek Seferberliği" projesi kapsamında İzmir'in birçok ilçesindeki okullarda bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü. Ülkü Ocakları gönüllüler şimdiye kadar Kemalpaşa Yenmiş Hürriyet İlkokulu, Kemalpaşa Yenikurudere İlkokulu, Aliağa Ömer Lütfi Tunca İlkokulu, Kınık Bağalan İlkokulu, Seferihisar Düzce İlkokulu, Torbalı Yeşilköy İlkokulu, Bayındır Kızılkeçili İlkokulu, Menderes Yeni Şaşal İlkokulu, Tire Dündarlı İlkokulu ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nda faaliyet yürüttü.

Bu kapsamda okul tuvaletlerinin tamiratı yapıldı, sınıfların boya işlemleri tamamlandı. Ders sıraları zımparalanarak verniklendi. Ayrıca okulların elektrik aydınlatmaları yenilenerek anahtar ve priz sistemleri modern hale getirildi.

Fiziki iyileştirmelerin yanı sıra öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu, akıl ve zeka oyun takımları, spor için bazı malzemeler hediye edildi ayrıca diş macunu ve diş fırçasından oluşan hijyen setleri dağıtıldı.

Gönüllüler, tadilat yaptıkları okullarda çocuklara "püskevit" ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, eğitimin milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Eğitim alanında yürüttükleri çalışmalarla öğrencilerin daha iyi şartlarda yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğitime Destek Seferberliği projesi kapsamında birçok çalışmaya imza atıyoruz. Yalnızca şehir merkezlerinde değil, ihtiyaç duyulan her noktada eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Menderes Yeni Şaşal İlkokulu'nda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, teşkilatımızın gönüllülük esasına dayanan hizmet anlayışının bir tezahürüdür. Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önce yaptığı ve kamuoyunda hafızalara kazınan 'püskevit' açıklamasına da atıfta bulunuldu. Ayrıca bu faaliyetlerimizde çocukların mutluluğu ve samimi karşılaması, gerçekleştirilen çalışmanın en anlamlı anlarından biri oldu. Ayrıca desteğini esirgemeyen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
