Üye Girişi
Haberler

Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, tutuklu sanık Emre Yüksel'e darbedilmiş bir kişinin görüntülerini göndermiş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın, tutuklu sanık Emre Yüksel'e darbedilmiş bir kişinin fotoğrafını gönderdiği ve görüntülerin bilirkişi raporuna girdiği ortaya çıktı. Ayrıca dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek için Tolgahan Demirbaş'ı aradığı tespit edildi.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu sanıklardan "Ben hayatım boyunca da kimseyi bir suça sevk etmedim" savunması yapan Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın yine tutuklu sanıklardan Emre Yüksel'e bir kişinin darbedildiği anlara ait görüntüleri gönderdiği ortaya çıktı. Duruşmada "Ülkü Ocakları camiasından tanıdığım tek isim Tolgahan Demirbaş" diyen dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek istediği öğrenildi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın yine tutuklu Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e darbedilmiş bir kişinin fotoğrafını gönderdiği ve darpla ilgili  görüntülerin bilirkişi raporuna girdiği ortaya çıktı.

"Ben hayatım boyunca da kimseyi bir suça sevk etmedim" demişti

Duruşmada "Ben hayatım boyunca da kimseyi bir suça sevk etmedim. Sayın Başkanım ben yüksek lisans mezunu, iki yabancı dil bilen, tecrübeli bir öğretmen ve eğitimciyim" diye savunma yapan Demirbaş'ın 12 Haziran 2022 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Emre Yüksel'e darbedilmiş bir şahsın görüntülerini yolladığı tespit edildi. Söz konusu görüntüler bilirkişi raporuna girdi.

Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek için Tolgahan Demirbaş'ı aradı

Ayrıca duruşmada, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün Tolgahan Demirbaş'ı neden aradığının sorulması üzerine "Maktulün kimlik bilgisini öğrendikten sonra, kendisini de önceki dönem Ülkü Ocakları Başkanı olması sebebiyle benim de Ülkü Ocakları camiasından tanıdığım tek isim Tolgahan Demirbaş olması sebebiyle Tolgahan Demirbas'ı aradım" yanıtını veren tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmek için Tolgahan Demirbaş ile iletişime geçtiği ve ardından buluşma günü olarak belirlenen 6 Ekim 2022 günü Demirbaş'ın Aykal'a konum attığı tespit edildi. İki ismin arasında geçen yazışmalar şu şekilde:

Mustafa Ensar Aykal: Reisim genel başkanım Erzincanlı mı

Tolgahan Demirbaş: Evet amirim, Erzincan İliç'li

Mustafa Ensar Aykal: Şimdi bir arkadaşım söyledi onların yan köydenmiş, tanışmak isterim reisim, malum orda büyüdük biz de

Tolgahan Demirbaş: Tabii amirim

Mustafa Ensar Aykal: Yarın uygun benim için reisim, başkanın programı yoğundur, ona uyacak vakti ayarlarım ben

Tolgahan Demirbaş: Tamam amirim, sen merak etme ben sana haber vereceğim

Mustafa Ensar Aykal: Sağol reisim

Tolgahan Demirbaş: Değerli amirim, perşembe günü öğlen müsait ise genel merkezde buluşuruz genel başkan ile görüşmek için

Mustafa Ensar Aykal: Müsaitim reisim, inşallah perşembe genel merkeze geleceğim gelirken seni tekrar ararım

Tolgahan Demirbaş: Tamam amirim, görüşürüz öğlen haberleşiriz

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Yiğit Yıldırım Tolgahan Demirbaş Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title