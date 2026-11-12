Ulaştırma Festivali OMÜ'de başladı, çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek

Ulaştırma Festivali OMÜ'de başladı, çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen UFEST, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Festivalde projeler tanıtılırken Bakan Yardımcısı Osman Boyraz 13 Kasım Cuma saat 14.00'te konferans verecek; çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) başladı.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde ulaştırma, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeler tanıtılıyor.
Festival kapsamında PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yer aldı.
Festivalde ziyaretçiler, simülatörler ve etkileşimli stantlar aracılığıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini yakından tanıma fırsatı buluyor.
Festival kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verecek.
Konferans kapsamında düzenlenecek çekilişle etkinliğe kayıt yaptıran ve program sırasında salonda bulunan katılımcılar arasından 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.