Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklama

İSTANBUL (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamla ilgili yapılan açıklamada, "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında 'fahiş' zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel