Bakan Uraloğlu: Düşen uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen Libya heyetini taşıyan uçağın karakutu ve ses kayıt cihazlarına ilişkin, "Her ikisi de hasar almış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. İngiltere'de bu işlemin yapılması ile ilgili arkadaşlar bir karar aldı" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Libya askeri heyetinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili, "Süreci çok yakından takip ettik. Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazları her ikisi de hasar almış. Bunu dünyada çözebilen 4 tane ülke var. Bu 4 tane ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi ülke tarafının refakat etmesiyle, İngiltere'de bu işlemin yapılması ile ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor. Bu minvalde devam edeceğiz; ama bu biraz zaman alacak olan bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik, İngiltere'ye gidecekler ve taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler" diye konuştu.