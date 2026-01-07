Haberler

Bakan Uraloğlu: Düşen uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçağın karakutu ve ses kayıt cihazlarının hasar aldığını belirterek, bu konuda İngiltere'de işlem yapılacağını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen Libya heyetini taşıyan uçağın karakutu ve ses kayıt cihazlarına ilişkin, "Her ikisi de hasar almış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. İngiltere'de bu işlemin yapılması ile ilgili arkadaşlar bir karar aldı" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Libya askeri heyetinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili, "Süreci çok yakından takip ettik. Oradaki karakutu ve ses kayıt cihazları her ikisi de hasar almış. Bunu dünyada çözebilen 4 tane ülke var. Bu 4 tane ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi ülke tarafının refakat etmesiyle, İngiltere'de bu işlemin yapılması ile ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Elbette bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor. Bu minvalde devam edeceğiz; ama bu biraz zaman alacak olan bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik, İngiltere'ye gidecekler ve taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi

Babacan, bu videoyu izletip hükümete seslendi: Vicdanınız yok mu?
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı