Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemilerine İlişkin Açıklama: "İnşallah Önümüzdeki Günlerde Çıkarırız Diye Ümit Ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin son durumuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 gemiden 4 tanesinin çıkma talebi yok. Niye yok, 2 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada zaten faaliyetlerine devam ediyorlar ve edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 gemimizle çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz."

Kaynak: ANKA