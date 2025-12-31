Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Hava Sahamızın Güvenli Yönetimindeki En Büyük Gücümüz Özverili Personelimizdir

(ANKARA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde incelediğini açıkladı.

Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik ettiklerini belirtti. Hava sahasının emniyetli şekilde yönetilmesinde çalışanların özverili mesaisine dikkat çeken Uraloğlu, "Gökyüzümüzün emniyetini sağlayan tüm ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, hava sahamızın kesintisiz ve güvenli şekilde yönetilmesindeki en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.