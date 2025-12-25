Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunduk. Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı; yetkin insan kaynağımız ve ileri teknolojimizle çok daha güçlü hale getiriyoruz. Uçuş güvenliğini her zaman en üst seviyede tutarak, gökyüzündeki hakimiyetimizi geleceğe en iyi şekilde taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
