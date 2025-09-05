Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halasının Eşinin Cenazesine Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da hayatını kaybeden halasının eşi Süleyman Köroğlu'nun cenaze törenine katıldı. Cenazeye birçok resmi yetkili ve vatandaş iştirak etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da hayatını kaybeden halasının eşi Süleyman Köroğlu'nun (87) cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da hayatını kaybeden halasının eşi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Nurgül Uraloğlu'nun da babası olan Süleyman Köroğlu'nun Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi'ndeki cenazesine katıldı. Bakan Uraloğlu, cenazede aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleyman Köroğlu'nun cenazesi, ikindi vakti Çayırbağı Orta Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/DÜZKÖY(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi

İsmail Kartal'ı takip edip transferini istediği 2 yıldızı söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.