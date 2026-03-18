Ulaş'ta "sahur ve sabah namazı" buluşması etkinliği düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen 'sahur ve sabah namazı' buluşmasına Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli katıldı. Etkinlik, teheccüd namazı ve dua ile sona erdi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülük tarafından "sahur ve sabah namazı" buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Ulaş Merkez camisinde düzenlenen programa, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve vatandaşlar katıldı.
Eksimez ve vatandaşlar sahur vaktine kadar teheccüd namazı kıldı.
Program, Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin yaptığı dua ile sona erdi.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban