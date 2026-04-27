Ulaş'ta öğrenciler okul bahçesine meyve fidanı dikti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler okul bahçesinde meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine elma, erik, ayva ve kayısı fidanları dikti.

Programda konuşan Ulaş Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, öğrencilerle doğaya katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Karacalar, "Okulumuza ait yeşil alanda diktiğimiz bu fidanlar büyüdüğünde birbirinden güzel meyve ağaçlarının yer aldığı muhteşem bir bahçeye dönüşecek. Geleceğimize nefes olan sevgili yavrularımıza, kıymetli öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Fidan dikimine, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ziya Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.