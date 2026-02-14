Haberler

Ulaş'ta "Hızır Orucu Birlik Lokması ve Cemi" düzenlendi


Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen Hızır Orucu Birlik Lokması ve Cemi programında oruç açıldı, birlik ve beraberlik vurgulandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Hızır Orucu Birlik Lokması ve Cemi" düzenlendi.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde gerçekleştirilen programda, Hızır orucu iftarı açıldı, cemevi dedesi Hasan Özer dua etti.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Metin Köse, Hızır ayının önemini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

Programa, Belediye Başkanı Turan İlbey, Sivas Cem Vakfı Başkanı Ünal Karataş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel



