Ulaş Kaymakamlığı'nda Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi Düzenlendi

Ulaş Kaymakamlığı'nda Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi Düzenlendi
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Ulaş Kaymakamlığı, çalışanlarına yönelik protokol ve nezaket kuralları eğitimi düzenledi. Eğitimde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Dr. Meltem Yılmaz Bilecen, protokol konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ulaş Kaymakamlığı koordinesinde, kurum çalışanlarına protokol ve nezaket kuralları eğitimi verildi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Meltem Yılmaz Bilecen, protokol ve nezaket kuralları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Bilecen, sunumun ardından yaptığı açıklamada, genel olarak protokole bakış, resmi törenlerde ve makamda oturum düzeni, hitap ve üslup, beden dili, protokolde giyim gibi konuların eğitimde işlendiğini ifade etti.

Eğitim programına, kurum amirleri çalışanlar ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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