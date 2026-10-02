Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hediye takdim etti

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hediye takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hediyeler takdim etti ve sağlık, huzur, uzun ömür diledi. Avcı, yaşlıların tecrübelerinin toplum için büyük değer taşıdığını, ihtiyaçlarının karşılanması için takibin sürdürüleceğini belirtti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde yaşlılara hediyeler takdim eden Avcı, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.
Yaşlıların hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını, devletin şefkat elinin her zaman yaşlıların üzerinde olduğunu belirten Avcı, tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan çınarların her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında takibin sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: AA