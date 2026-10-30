Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Çavdar, Korubaşı ve Karagöl köylerinde vatandaşları dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Çavdar, Korubaşı ve Karagöl köylerinde vatandaşları dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Çavdar, Korubaşı ve Karagöl köylerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Avcı, köylerin ihtiyaçlarını ve planlanan çalışmaları değerlendirerek vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Çavdar, Korubaşı ve Karagöl köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avcı, hedeflerinin köylerde yaşayan tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirterek, "Bizim gayretlerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleri olduğumuzu göstermek, onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır." dedi.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, BBP İl Genel Meclisi üyesi Murat Atalay, Köylere Hizmet Götürme İlçe Müdürü Musa Karyağdı da hazır bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu