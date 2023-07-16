Yabancı dil kursuna katılacağı için ilçeden ayrılan Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'a veda yemeği düzenlendi. Baş, görev süresince halka hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Turan İlbey ise Baş'a başarılar diledi.

Yabancı dil kursuna katılacağı için ilçeden ayrılan Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'a veda yemeği verildi.

Ulaş Gölü'ndeki tesislerde düzenlenen yemekte konuşan Baş, ilçede 17 aydır görev yaptığını, bu süre zarfında devletin sıcak ve güler yüzünü hissettirmeye çalıştığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığının yabancı dil eğitim kursuna katılacağından dolayı ilçeden ayrılacağını dile getiren Baş, "Ulaş'ta bulunmaktan, kıymetli Ulaş halkına hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Kapım her zaman sizlere açıktır." dedi.

Belediye Başkanı Turan İlbey de ilçenin kalkınması için birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, Baş'a başarılar diledi.

Daha sonra İlbey, Baş'a fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

Programa, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.