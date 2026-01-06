Haberler

Ulaş Kaymakamı Eskimez, karla mücadele ekiplerini denetledi

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, karla mücadele ekipleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplerin görevlerinde başarılar diledi.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi'ni ziyaret ederek, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

Eskimez, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı'dan çalışmalar hakkında bilgiler alarak ekiplere görevlerinde kolaylıklar diledi.

İlçede sürdürülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Eskimez, "Yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını sürdüren personelimiz, önemli bir görevi yerine getirmekte. İlçeye bağlı 38 köy ve 17 mezrada karla kaplı yolları açmak için yoğun mücadele vermekteler." dedi.

Vatandaşlardan asılsız ihbarlarla ekipleri meşgul etmemelerini isteyen Eskimez, "Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz gece gündüz demeden köy yollarının açık olması için çalışmaktalar. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

