Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Gürpınar, Başçayır, Yukarıada ve Demircilik köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Zafer, muhtarlardan köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Köyde yaşayan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Zafer, "Güvenlik, sosyal yardım, eğitim, sağlık ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar artarak devam ediyor. Devlet olarak vatandaşlarımıza kamu hizmetini eşit, etkin ve verimli bir şekilde sunmak görevimizdir." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar ve vatandaşlar, Zafer'e teşekkür etti.