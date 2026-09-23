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Ulaş Kaymakamı Avcı, muhtarlarla toplantıda Cılga'ya teşekkür belgesi verdi

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Ulaş Kaymakamı Avcı, muhtarlarla toplantıda Cılga'ya teşekkür belgesi verdi
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Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı. Avcı, talep, öneri ve sorunları dinleyip çalışmaların sürdürüleceğini söyledi; Korubaşı Köyü Muhtarı Hasan Cılga'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Avcı, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Avcı, ilçenin ve köylerin gelişmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Avcı, Korubaşı Köyü Muhtarı Hasan Cılga'ya, köyünde gerçekleştirdiği yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arsla, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan da katıldı.

Kaynak: AA
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