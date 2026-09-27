Ulaş Kaymakamı Avcı, Kurtoğlu köyünde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Ulaş Kaymakamı Avcı, Kurtoğlu köyünde vatandaşların talep ve önerilerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ve il genel meclis üyeleriyle Kurtoğlu köyünü ziyaret etti. Muhtar ve vatandaşlarla sohbet eden Avcı, talep ve önerileri dinledi; köylüler memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, ilçeye bağlı Kurtoğlu köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Avcı, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Genel Meclis üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve BBP İl Genel Meclis üyesi Murat Atalay'la birlikte yaptığı köy ziyaretinde, muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Köy sakinleriyle sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köyün ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek köy sakinleri de Avcı ve beraberindekilere teşekkür etti.
Kaynak: AA