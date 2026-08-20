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Ula Kaymakamı köy ziyaretlerinde bulundu

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Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Güneşli ve Korubaşı köylerini ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Güneşli ve Korubaşı köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemelerde bulunan Avcı, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra muhtarlar ve köy sakinleriyle köy konağında bir araya gelen Avcı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Avcı'ya teşekkür etti.

Avcı'ya, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Veysel Erdoğan ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli eşlik etti.

Kaynak: AA
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