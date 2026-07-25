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Ulaş Kaymakamı Avcı, Baharözü köyünü ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Avcı, Baharözü köyünü ziyaret etti
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Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Baharözü köyünü ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Baharözü köyünü ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Köy muhtarı İzzet Kavak tarafından karşılanan Avcı, köyde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatı devam eden Yunus Emre Camisi'ni de inceleyen Avcı, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Avcı, köyde yaşam kalitesini ve imkanları artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ziyaretten dolayı köylüler de Kaymakam Avcı'ya teşekkür etti.

Avcı'ya Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Üstteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de eşlik etti.

Kaynak: AA
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