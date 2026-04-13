Ulaş Karasu: "Chp Tarihinin En Büyük Saldırılarından Birisiyle Karşı Karşıyadır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son olarak CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklandığını belirterek, "CHP, bugün belki de tarihinin en büyük saldırılarından birisiyle karşı karşıyadır. Baskı altındayız, tehdit altındayız, dışarıda bize ilan edilmiş bir savaş vardır. İçeride de ne yazık ki ihanetçi, işbirlikçiler vardır. Bugün CHP'li gözüken ihanet şebekeleri vardır. Bizler içerideki ihanet şebekelerine de taviz vermeyeceğiz. İçeride de dışarıda da CHP'ye ne tür saldırılar olursa olsun CHP dimdik ayaktadır. CHP'yi kimsenin yıkmaya da geri adım attırmaya da boyun eğdirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "CHP 13 aydır bir saldırı altında. Partimizin birinci parti olması, iktidara doğru emin adımlarla ilerlemesi, AKP iktidarının gittiğini görmesi, CHP'yi 13 aydır saldırı altında tutmaktadır. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın 19 Mart darbesiyle birlikte alınmasıyla başlayan süreç, en son Ankara İl Başkanımızın tutuklanmasıyla devam etmiştir" dedi.

Karasu, şunları kaydetti:

"CHP, 103 yıllık bir siyasi partidir. Bu saldırılarla siyasi tarihi boyunca çok karşı karşıya kalmıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk saldırılara uğramıştır, İsmet İnönü saldırılara uğramıştır. İl Başkanlarımız katledilmiş, yöneticilerimiz katledilmiştir. 1980 darbesi, CHP'nin kapısına kilit vurmuş, yöneticilerini, genel başkanlarını cezaevine koymuştur. CHP, saldırılara karşı hiçbir zaman boyun eğmemiştir. 103 yıllık tarihi boyunca CHP'yi kimse boyun eğdirememiştir, kimse bileğini bükememiştir. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan da başaramayacaktır. CHP'nin kökleri Kuvayımilliye'den gelmektedir. CHP, Türkiye'nin ve dünyanın en köklü siyasi partilerinden birisidir. Cezaevinde tutulan yol arkadaşlarımızın hiçbiri boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Ümit Başkanımı gözaltına alınıp İzmir'e getirildiği gün gördüm. Biz CHP olarak ne Ümit Başkanım ne de bizler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuksuz uygulamalarına karşı boyun eğeceğiz. 2 milyon üyemizle, son seçimlerde bize destek veren 18 milyon vatandaşımızla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını göndermek için mücadele edeceğiz."

"O sandık gelecek"

Macaristan seçimleri göstermiştir ki, otoriter liderler sonunda sandıkta kaybedecektir. Türkiye'de de o sandık gelecek, Adalet ve Kalkınma Partisi kaybedecek, Recep Tayyip Erdoğan kaybedecektir. Bu yapmış olduğu hukuksuz uygulamalar, baskılar, tehditler, kaybetmenin telaşıdır. Sandık geldiğinde kaybedeceklerini görmektedirler. CHP üzerinde oynamak istedikleri oyuna CHP asla düşmeyecektir. CHP, bugün belki de tarihinin en büyük saldırılarından birisiyle karşı karşıyadır. Baskı altındayız, tehdit altındayız, dışarıda bize ilan edilmiş bir savaş vardır. İçeride de ne yazık ki ihanetçi, işbirlikçiler vardır. Bugün CHP'li gözüken ihanet şebekeleri vardır. Bizler içerideki ihanet şebekelerine de taviz vermeyeceğiz. İçeride de dışarıda da CHP'ye ne tür saldırılar olursa olsun CHP dimdik ayaktadır. CHP'yi kimsenin yıkmaya da geri adım attırmaya da boyun eğdirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

"86 milyon her şeyi görmektedir"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir amacı sokakta yaşanan ekonomik krizi vatandaşlarımıza unutturmak, gündemi değiştirtmektir. Ne sokakta yaşananları unutturmalarına izin vereceğiz ne de yöneticilerimize karşı yapılan hukuksuzluğa karşı geri adım atacağız. 86 milyon her şeyi görmektedir. Bu yapılanların gelmekte olan iktidara karşı darbe olduğunu herkes görmektedir. Sandık geldiğinde gereken cevabı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verecektir. AKP'nin her türlü baskısına karşı mücadele etmeye hazırız."

Kaynak: ANKA