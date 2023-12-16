Ulaş İlçesinde Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi'nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. İlçede altyapısı tamamlanan yollarda sıcak asfalt çalışması yapıldığını ve ihtiyaç duyulan mahallelere de kilit parke taşı döşendiğini belirten İlbey, çalışmaların hava şartları müsait olduğu sürece devam edeceğini söyledi.

Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Esentepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

İlçede altyapısı tamamlanan yollarda 40 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyleyen İlbey, ihtiyaç duyulan mahallelere de kilit parke taşı döşediklerini belirtti.

İlbey, çalışmaların hava şartları müsait olduğu zamana kadar devam edeceğini aktararak, "İlçemizi daha yaşanır ve modern hale getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz." dedi.