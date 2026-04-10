Ula'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından İlçe Emniyet Amiri Hasan Avdan, beraberindeki emniyet personeli ile Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Doğan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü tebrik ederek, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Avdan ise Kaymakam Doğan'a teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Haberler.com
500

Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

Şoförün duyarlılığı hayat kurtardı: Güzergahı değiştirip fenalaşan kızı hastaneye yetiştirdi

Genç kızı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü kentin gururu oldu
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz