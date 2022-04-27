Ukraynalılara canlı müzik eşliğinde yiyecek yardımı
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik saldırıları devam ederken Ukraynalı gönüllülerin oluşturduğu topluluk, bölgedeki bir kilisede sivillere yiyecek dağıttı.
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik saldırıları devam ederken Ukraynalı gönüllülerin oluşturduğu topluluk, bölgedeki bir kilisede sivillere yiyecek dağıttı. Savaştan etkilenen sivillerin moralini düzeltmek isteyen gönüllüler, yiyecek dağıtımı sırasında Harkivlilere canlı müzik dinletisi de sundu.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel