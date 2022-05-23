Ukraynalılar &quot;Yılan Adası&quot; olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalılar "Yılan Adası" olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı.

Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı.

??????Odessa kentinde yaşayan Ukraynalılar, "Yılan Adası" olayını resmeden yeni seri posta pulunu temin edebilmek için ana postanenin dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Pul, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi "Moskova"ya bakan bir Ukrayna sınır askerini gösteriyor.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Yılan Adası, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title