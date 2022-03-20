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Ukraynalılar barış için dua etti

AA - Servet Ülkü - Güncel
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Pazar ayininden detaylar Sivillerin dua etmesi Göz yaşlarına hakim olamayan bir vatandaş Pazar ayinine katılan siville röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken siviller başkent Kiev'de pazar ayinine katılarak ülkeleri için dua ettiler.

Pazar ayininden detaylar

Sivillerin dua etmesi

Göz yaşlarına hakim olamayan bir vatandaş

Pazar ayinine katılan siville röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken siviller başkent Kiev'de pazar ayinine katılarak ülkeleri için dua ettiler.

Ukraynalılar barış için dua etti

Ukraynalılar barış için dua etti

Ukraynalılar barış için dua etti

AA / Servet Ülkü - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, dua, Güncel, Haberler

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