Ukraynalılar barış için dua etti
AA - Servet Ülkü - Güncel
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Pazar ayininden detaylar Sivillerin dua etmesi Göz yaşlarına hakim olamayan bir vatandaş Pazar ayinine katılan siville röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken siviller başkent Kiev'de pazar ayinine katılarak ülkeleri için dua ettiler.
Pazar ayininden detaylar
Sivillerin dua etmesi
Göz yaşlarına hakim olamayan bir vatandaş
Pazar ayinine katılan siville röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken siviller başkent Kiev'de pazar ayinine katılarak ülkeleri için dua ettiler.