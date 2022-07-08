Ukraynalı sporcu madalyalarını orduya destek için satıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı sporcu madalyalarını orduya destek için satıyor

AA - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

Çin'de düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda 10 km biatlon yarışında bronz madalya kazanan Ukraynalı Paralimpik sporcu Dmytro Suyarko, madalyasını satarak Ukrayna ordusuna bağışladığını belirtti.

Çin'de düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda 10 km biatlon yarışında bronz madalya kazanan Ukraynalı Paralimpik sporcu Dmytro Suyarko, madalyasını satarak Ukrayna ordusuna bağışladığını belirtti. Çernigiv'de eğitim aldığı okulun enkazının önünde açıklama yapan Suyarko, madalyasını 5 bin 300 dolara sattığını söyledi.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title