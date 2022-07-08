Ukraynalı sporcu madalyalarını orduya destek için satıyor
AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Çin'de düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda 10 km biatlon yarışında bronz madalya kazanan Ukraynalı Paralimpik sporcu Dmytro Suyarko, madalyasını satarak Ukrayna ordusuna bağışladığını belirtti.
Çin'de düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda 10 km biatlon yarışında bronz madalya kazanan Ukraynalı Paralimpik sporcu Dmytro Suyarko, madalyasını satarak Ukrayna ordusuna bağışladığını belirtti. Çernigiv'de eğitim aldığı okulun enkazının önünde açıklama yapan Suyarko, madalyasını 5 bin 300 dolara sattığını söyledi.
AA / Abdullah Ünver - Güncel