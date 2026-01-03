Haberler

Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru anne ve kızı, yeni yıldan barış diledi

Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru anne ve kızı, yeni yıldan barış diledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'na sığınan Ukraynalı anne ve kızı, yeni yılda Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanmasını umuyorlar. Savaşın etkilerinden kaçmak için Türkiye'ye gelen aile, bulundukları yerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine sığınan Ukraynalı savaş mağduru Svetlana Suprun Sakoğlu (55) ile kızı Oleksandra Tverdokhlib (28), yeni yılda Ukrayna ile Rusya arasında barış olmasını dilediklerini söyledi.

Ukraynalı savaş mağduru anne Svetlana Suprun Sakoğlu, kızı Oleksandra Tverdokhlib ve torunu Lukian (1) ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle geçen yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti ve yeni yılı da Türkiye'de karşıladı.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinden Kuşadası'na geldiklerini söyleyen Oleksandra Tverdokhlib, "Savaş başladıktan sonra Zaporijya'da her gece siren sesleri duyuyorduk. Oğlumla birlikte sığınakta yaşamak zorunda kaldık. Doğumdan sonra yaşadığımız şehir, benim ve çocuğum için güvenli olmaktan çıktı. Kuşadası bize kucak açtı. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Ancak eşim Ukrayna ordusunda asker ve halen orada. Yeni yıldaki tek dileğim iki ülke arasında barışın sağlanması" dedi.

Anne Svetlana Suprun Sakoğlu ise "Savaş sırasında nereye gideceğimize karar vermekte zorlandık. Kuşadası'na geldikten sonra çok iyi karşılandık. Burada evlendim. 2026 yılından en büyük beklentim ülkemde barışın sağlanması" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem

Çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı