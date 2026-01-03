Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru anne ve kızı, yeni yıldan barış diledi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine sığınan Ukraynalı savaş mağduru Svetlana Suprun Sakoğlu (55) ile kızı Oleksandra Tverdokhlib (28), yeni yılda Ukrayna ile Rusya arasında barış olmasını dilediklerini söyledi.

Ukraynalı savaş mağduru anne Svetlana Suprun Sakoğlu, kızı Oleksandra Tverdokhlib ve torunu Lukian (1) ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle geçen yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti ve yeni yılı da Türkiye'de karşıladı.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinden Kuşadası'na geldiklerini söyleyen Oleksandra Tverdokhlib, "Savaş başladıktan sonra Zaporijya'da her gece siren sesleri duyuyorduk. Oğlumla birlikte sığınakta yaşamak zorunda kaldık. Doğumdan sonra yaşadığımız şehir, benim ve çocuğum için güvenli olmaktan çıktı. Kuşadası bize kucak açtı. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Ancak eşim Ukrayna ordusunda asker ve halen orada. Yeni yıldaki tek dileğim iki ülke arasında barışın sağlanması" dedi.

Anne Svetlana Suprun Sakoğlu ise "Savaş sırasında nereye gideceğimize karar vermekte zorlandık. Kuşadası'na geldikten sonra çok iyi karşılandık. Burada evlendim. 2026 yılından en büyük beklentim ülkemde barışın sağlanması" diye konuştu.