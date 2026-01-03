Haberler

Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru anne ve kızı, yeni yıldan barış diledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru Svetlana Suprun Sakoğlu ve kızı Oleksandra, yeni yılda Ukrayna ile Rusya arasında barış olmasını diledi. Aydın'da kendilerine yeni bir yaşam kuran aile, ülkelerindeki savaşın sona ermesini umut ediyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine sığınan Ukraynalı savaş mağduru Svetlana Suprun Sakoğlu (55) ile kızı Oleksandra Tverdokhlib (28), yeni yılda Ukrayna ile Rusya arasında barış olmasını dilediklerini söyledi.

Ukraynalı savaş mağduru anne Svetlana Suprun Sakoğlu, kızı Oleksandra Tverdokhlib ve torunu Lukian (1) ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle geçen yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşti ve yeni yılı da Türkiye'de karşıladı.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinden Kuşadası'na geldiklerini söyleyen Oleksandra Tverdokhlib, "Savaş başladıktan sonra Zaporijya'da her gece siren sesleri duyuyorduk. Oğlumla birlikte sığınakta yaşamak zorunda kaldık. Doğumdan sonra yaşadığımız şehir, benim ve çocuğum için güvenli olmaktan çıktı. Kuşadası bize kucak açtı. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Ancak eşim Ukrayna ordusunda asker ve halen orada. Yeni yıldaki tek dileğim iki ülke arasında barışın sağlanması" dedi.

Anne Svetlana Suprun Sakoğlu ise "Savaş sırasında nereye gideceğimize karar vermekte zorlandık. Kuşadası'na geldikten sonra çok iyi karşılandık. Burada evlendim. 2026 yılından en büyük beklentim ülkemde barışın sağlanması" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

Ülkeyi karıştıran olay: Terörist transfer ettik
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti