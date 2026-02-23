Haberler

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ukraynalı Savaş Esirlerinin Aileleriyle Görüştü

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Mehmet Doğan da katıldı.

(ANKARA) - Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle bir araya geldi. Görüşmeye, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) Genel Sekreteri Mehmet Doğan da katıldı.

KDK'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu Başdenetçisi Sayın Mehmet Akarca, Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle bir araya geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Başkatip Sayın Viacheslav Khomenko'nun eşlik ettiği heyetle gerçekleştirilen görüşmeye, Kurumumuz Genel Sekreteri Sayın Mehmet Doğan da katıldı" denildi.

