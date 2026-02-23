Kamu Başdenetçisi Akarca, Ukraynalı Savaş Esirlerinin Aileleriyle Görüştü

(ANKARA) - Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle bir araya geldi. Görüşmeye, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) Genel Sekreteri Mehmet Doğan da katıldı.

KDK'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu Başdenetçisi Sayın Mehmet Akarca, Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle bir araya geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Başkatip Sayın Viacheslav Khomenko'nun eşlik ettiği heyetle gerçekleştirilen görüşmeye, Kurumumuz Genel Sekreteri Sayın Mehmet Doğan da katıldı" denildi.

Kaynak: ANKA