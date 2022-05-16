Ukraynalı askerin cenaze töreni - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ölen Lvivli asker Yuri Huk için kilisede dini tören düzenlendi. Huk'un aile, akraba ve yakınlarının katıldığı törende hüzün hakimdi. Ölen askerin yakınları tabutun başında dakikalarca göz yaşı döktü. Kilisedeki törenin ardından cenaze aracına taşınan Yuri Huk'un naaşı, gömülmek üzere mezarlığa getirildi. Tabutuna Ukrayna bayrağı örtülen Huk, dualar ve göz yaşları eşliğinde defnedildi.