Ukraynalı askerin cenaze töreni - Haberler

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Ukraynalı askerin cenaze töreni

AA - Omar Marquez - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ölen Lvivli asker Yuri Huk için kilisede dini tören düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ölen Lvivli asker Yuri Huk için kilisede dini tören düzenlendi. Huk'un aile, akraba ve yakınlarının katıldığı törende hüzün hakimdi. Ölen askerin yakınları tabutun başında dakikalarca göz yaşı döktü. Kilisedeki törenin ardından cenaze aracına taşınan Yuri Huk'un naaşı, gömülmek üzere mezarlığa getirildi. Tabutuna Ukrayna bayrağı örtülen Huk, dualar ve göz yaşları eşliğinde defnedildi.

AA / Omar Marquez - Güncel

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