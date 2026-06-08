Ukrayna: Bu yıl 600 kilometrekareden fazla alanda tekrar kontrolü sağladık

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yılın başından bu yana 600 kilometrekareden fazla alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ordu yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki son gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı mesajında, Rus ordusunun sürdürdüğü yoğun saldırılara rağmen mevzilerini etkili şekilde savunmaya ve saldırılara karşılık vermeye devam ettiklerini belirtti.

Cephe hattında yoğun çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Sırskiy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cephedeki durum ağır ve dinamik olmaya devam ediyor. Düşman, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde ilerlemeye çalışmayı sürdürüyor ve çatışma sayısı önemli ölçüde arttı. Aynı zamanda, savunma kuvvetlerimiz cephenin belirli noktalarında inisiyatifi elinde tutmaya devam ediyor."

Rus ordusuna yönelik bazı yönlerde karşı saldırıları sürdürdüklerini kaydeden Sırskiy, mayıs ayında tekrar kontrolü sağladıkları alanların, Rus ordusunun bu süreçte ele geçirdiği topraklardan daha fazla olduğunu aktararak, "Yıl başından bu yana, Ukrayna topraklarının toplam 600 kilometrekareden fazla alanı özgürleştirildi." ifadesini kullandı.

Sırskiy ayrıca, cephe hattındaki Rus ordusu mevzileri ve Rusya'daki farklı hedeflere yönelik insansız hava araçları ve uzun menzilli silahlar kullanarak saldırılar düzenlemeye devam ettikleri bilgisini paylaştı.