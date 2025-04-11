Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü

ngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki ülkelerin bugün Ukrayna'ya toplamda 21 milyar eurodan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

NATO-Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı, Almanya ve İngiltere Savunma Bakanlarının eş başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

NATO üyesi 32 ülke ile savaşın başından bu yana Ukrayna'ya askeri ekipman desteği sağlayan diğer ülkelerden temsilcilerin bir araya geldiği toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

UKRAYNA'YA YARDIM TAAHHÜTLERİ 21 MİLYAR EURO'YU AŞTI

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun liderliğini Almanya ve İngiltere'nin üstlendiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Temas Grubu'nda Avrupa'dan Hint-Pasifik ve Güney Amerika'ya ulaşan bölgelerden 51 ülke ve partner yer alıyor. Ukrayna Savunma Temas Grubu aracılığıyla bugün ilan edilen yeni askeri yardım taahhütlerinin toplamı 21 milyar euroyu aştı" dedi.

İNGİLTERE'DEN 4 MİLYAR STERLİN YARDIM

Healey, İngiltere'nin bu yıl 4,5 milyar sterlin savunma yardımı yaparak rekor düzeyde harcama yapacağını ve bu miktarın insansız hava araçlarının üretimi ve tanksavar mayınların tedarikini de kapsayacağını duyurdu. Healey, "2025, Ukrayna'daki savaş açısından kritik bir yıl ve kritik bir an" dedi. Healey, "Hep beraber, Rusya'ya bir mesaj gönderiyor ve Ukrayna'ya şunu iletiyoruz: Savaşta yanınızda olduğumuz gibi, barışta da yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.