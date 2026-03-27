Zelenskiy, Suudi Arabistan ile savunma alanında "işbirliği" belgesini imzaladıklarını duyurdu Açıklaması

Haberler

Zelenskiy, Suudi Arabistan ile savunma alanında "işbirliği" belgesini imzaladıklarını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan ile savunma alanında işbirliği belgesi imzaladıklarını açıkladı. Bu belge, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerini güçlendirerek teknolojik işbirlikleri ve yatırımlara zemin hazırlayacak.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'da sürdürdüğü temaslara ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiklerini anımsatan Zelenskiy, ikili görüşmeden önce iki ülke arasında savunma alanında işbirliği belgesini imzaladıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Bu (belge), daha fazla sözleşme, teknolojik işbirliği ve yatırım için zemin oluşturuyor ve güvenlik alanında Ukrayna'nın bağışçı bir ülke olarak uluslararası rolünü güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın, Körfez ülkelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğüne, Ukrayna'nın ise savaşın 5. yılında Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin savunma alanında sahip olduğu deneyimi Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bin Selman, Zelenskiy ile Orta Doğu'daki askeri tırmanışı görüşmüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almıştı.

Bin Selman ile Zelenskiy'nin Cidde'de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilmişti.

Görüşmede özellikle Orta Doğu bölgesindeki askeri tırmanış ile Ukrayna krizindeki son durum ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

