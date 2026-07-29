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Ukrayna ve İran dışişleri bakanları, Hazar Denizi'ndeki gemi saldırısının ardından telefonda görüştü

Ukrayna ve İran dışişleri bakanları, Hazar Denizi'ndeki gemi saldırısının ardından telefonda görüştü
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KİEV, 29 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

KİEV, 29 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sybiha salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Erakçi ile "samimi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamaya göre Sybiha görüşmede, Ukrayna'nın amacının "gereksiz bir tırmanıştan kaçınmak" olduğunu vurguladı.

İran, Ukrayna'yı Hazar Denizi'nde cumartesi günü İran'a ait bir ticari gemiye saldırarak gemide patlamaya ve bir denizcinin ölümüne yol açmakla suçlamıştı.

Sybiha, Ukrayna'nın tüm eylemlerinin "yalnızca ülkesini savunmaya yönelik" olduğunu ve "asla sivil gemileri ya da sivilleri hedef almayı amaçlamadığını" bir kez daha vurguladığını söyledi.

Sybiha ayrıca, "Gerginliği tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılmasının gerekliliğini vurguladım" dedi.

Kaynak: Xinhua
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